Белоруссия и Россия могут отменить роуминг до конца 2020 года Фото: Иван МАКЕЕВ

Белорусские и российское министерства связи намерены до конца текущего года решить вопрос об отмене роуминга между двумя государствами. Об этом в воскресенье, 20 сентября, сообщил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

- По достаточно четком заверению ведомств связи, эту проблему решат в скором времени. На последнем заседании министерств были даны обещания, что до конца этого года все-таки этот вопрос решим, - сказал он в эфире телевизионного канала "Беларусь-1".

Госсекретарь Союзного государства отметил, что в настоящее время активизировалась работа по некоторым дорожным картам, однако о каких именно картах идет речь – он не уточнил. Григорий Рапота выразил надежду на то, что грядущее заседание Группы высокого уровня, которое должно пройти до конца сентября, даст дополнительный импульс работе над этими дорожными картами.

Накануне в Министерстве связи и информатизации Белоруссии после переговоров с российской стороной заявили, что операторы из обоих государств должны протестировать работу связи в условиях отмены роуминга на территории Союзного государства до 24 сентября, а также заключить соглашение по борьбе с мошенничеством.