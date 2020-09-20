Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Турции

Сейсмологи зафиксировали в Турции землетрясение магнитудой 5,3 Фото: REUTERS

Поздним вечером в воскресенье, 20 сентября, в центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным Центра, эпицентр подземных толчков находился в 37 километрах от города Аксарай с населением около 152 тысяч человек, а очаг землетрясения залегал на глубине трех километров.

Сообщений о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в первый месяц минувшего лета в Турции произошло несколько землетрясений. Так, в ночь на 6 июня жители города Малатья на востоке страны почувствовали подземные толчки магнитудой 5,2. Позже 14 июня в результате землетрясения магнитудой 5,8 близ города Бингёль погиб человек, еще около 20 пострадали. А 28 июня сейсмологи зафиксировали у берегов Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4.