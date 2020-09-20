Из Белоруссии сообщают о 234 задержанных на акциях оппозиции

По данным правозащитников, на марше оппозиции в Минске в воскресенье были задержаны 165 человек Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В воскресенье, 20 сентября, в Минске и других городах Белоруссии прошли традиционные протестные акции оппозиции. По данным белорусских правозащитников, во всей республике были задержаны 234 демонстранта, 165 из них – на марше протеста в столице.

Об этом сообщил на своем сайте правозащитный центр «Весна», который следит за развитием событий и ведет список задержанных протестующих. В сообщении отмечается, что среди задержанных в Минске оказался член основного состава Координационного совета оппозиции и доверенное лицо бывшего кандидата в президенты страны Светланы Тихановской Олег Моисеев.

Кроме того, по данным «Весны», в воскресенье белорусская милиция задержала троих журналистов – двух сотрудников телеканала «Белсат» в Могилеве и одного репортера в Минске.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 20 сентября в столице республики прошел оппозиционный «Марш солидарности», который корреспондент «КП» Алексей Овчинников назвал «самым бестолковым» за все время протестов в Белоруссии.

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