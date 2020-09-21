Военные инспекторы из ФРГ, Франции и Румынии проведут наблюдательный полет над Россией

Договор «Открытое небо» был заключен для укрепления взаимопонимания и доверия между странами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 21 по 25 сентября группа военных инспекторов из ФРГ, Франции и Румынии проведет наблюдательный полет над территорией России в рамках международного договора «Открытое небо».

Полет будет выполняться на румынском самолете наблюдения Ан-30, который стартует с аэродрома Кубинка, сообщил начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, уточнив, что это воздушное судно относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия.

Маршрут полета заранее согласован, а российские специалисты, которые будут находиться на борту самолета наблюдения, проконтролируют применение предусмотренной Договором аппаратуры наблюдения и строгое соблюдение всех правил.

Сергей Рыжков также отметил, что румынский Ан-30 и установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) «прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование иных технических средств, не предусмотренных договором», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в августе инспекторы из России провели наблюдательный полет над Финляндией.

СПРАВКА «КП»

Договор по открытому небу был принят 27 государствами-участниками Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1992 году в Хельсинки и ратифицирован всеми странами в 1995 году.

Документ, цель которого – укрепление взаимопонимания и доверия между странами, предоставляет возможность всем участникам договора открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях, вызывающих у них озабоченность.