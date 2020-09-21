Российская туристка погибла в ДТП в Турции

Россиянка, отдыхавшая в Турции, погибла в ДТП Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В воскресенье, 20 сентября, стало известно о гибели россиянки в турецком курортном городе Кемер, расположенном на средиземноморском побережье. Наша соотечественница погибла в результате ДТП. Об этом сообщили местные СМИ, в том числе газета Milliyet.

По данным издания, 65-летняя туристка вышла из отеля и попала под колеса сдававшего назад служебного микроавтобуса, водитель просто не увидел женщину. Между тем, когда мужчина понял, что произошло, он сразу же вызвал «Скорую помощь» и экстренные службы. Медики пытались спасти жизнь пострадавшей, но их усилия не увенчались успехом, женщина скончалась.

Турецкая полиция начала расследование произошедшего, водитель задержан.

Город Кемер находится примерно в 42 километрах от Антальи. Напомним, как писал сайт kp.ru, только в прошлом году во время отдыха в Турции по разным причинам, в том числе и в ДТП, умерли 185 россиян.