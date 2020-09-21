BuzzFeed: Крупнейшие банки мира помогли клиентам отмыть деньги и обойти санкции на $2 трлн

Среди банков, помогающим своим клиентам мошенничать, называется и немецкий Deutsche Bank Фото: REUTERS

Несколько крупнейших банков мира помогали своим клиентам мошенничать, отмывать добытые незаконным путем деньги и обходить санкции, сообщает издание BuzzFeed со ссылкой на материалы специального подразделение американского Минфина по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network).

По оценкам ведомства, за 18 лет – с 1999 по 2017 год – общая сумма таких жульнических операций составила около двух триллионов долларов. Документы, с которыми ознакомилась редакция BuzzFeed, представляют собой свыше двух тысяч отчетов банков о подозрительных операциях клиентов (SAR).