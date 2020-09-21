Предполагаемый отправитель письма с ядом для Трампа задержан

Неизвестные отправили президенту США Дональду Трампу конверт с отравой Фото: REUTERS

Американские правоохранители задержали человека, подозреваемого в отправке конверта с сильнодействующим ядом рицином на имя главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом в ночь на понедельник, 21 сентября, сообщил телеканал NBC со ссылкой на анонимный источник в федеральных правоохранительных органах США.

По данным собеседника телеканала, предполагаемый отправитель «письма смерти» был задержан попытке въезда в Соединенные Штаты из Канады. Другие подробности не раскрываются, информации о подозреваемом тоже пока нет.

Ранее ФБР подтвердило информацию о том, что на имя Трампа поступила посылка с рицином. Бюро вместе с отвечающей за охрану первых лиц Америки Секретной службой и почтовой инспекцией проводит расследование.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вся адресованная президенту или сотрудникам Белого дома почта проходит обязательную проверку вне президентской резиденции, поэтому если некий злоумышленник и намеревался отравить Трампа, то его попытка провалилась бы в любом случае.

СПРАВКА «КП»

Рицин – это белковый токсин, который получают из касторовых бобов. При попадании в человеческий организм через пищеварительный тракт в большинстве случаев вызывает смерть. Не менее опасно и вдыхание рицина – в первые же минуты яд вызывает лихорадку, несварение желудка, понос и кашель. При прямом введении этого яда в кровь (например, с помощью инъекции) смерть неизбежна. Он в шесть тысяч раз сильнее цианистого калия, и противоядия от него пока не существует. Смертельная доза для человека - 0,3 мг на килограмм веса