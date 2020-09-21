В Китае заявили, что обнаружили коронавирус на упаковке с замороженными кальмарами из России

В китайском городе Чанчунь обнаружили коронавирус на упаковке замороженных кальмаров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти китайской провинции Цзилинь, расположенной на северо-востоке КНР, заявили, что на упаковке импортированных из России замороженных кальмаров обнаружен коронавирус, сообщает агентство Xinhua.

По данным издания, упаковку с вирусом COVID-19 выявили во время стандартной проверки в пятницу, 18 сентября, в столице провинции – городе Чанчунь, а уже на следующий день местный центр по контролю и профилактике заболеваний подтвердил предварительный результат проверки.

Отмечается, что городские власти установили всех, кто прикасался к этому товару, людей поместили под медицинское наблюдение. Тесты на коронавирусную инфекцию у всех показали отрицательный результат.

Еще одна десятикилограммовая упаковка кальмаров из этой партии была доставлена город Фуюй, где сейчас специалисты тоже проводят проверку как подозрительного груза, так и тех, кто мог с ним контактировать.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в июле сообщалось, что таможня Китая выявила коронавирус на трех упаковках замороженных южноамериканских белых креветок, привезенных их Эквадора. Причем, как и в этот раз, инфекцию обнаружили только снаружи, сами морепродукты были безопасны.