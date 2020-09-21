В России предложили всегда выплачивать повышенные пособия безработным с детьми

Повышенные пособия для безработных с детьми могут стать бессрочными Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Повышенные пособия по безработице, введенные в качестве помощи потерявшим работу россиянам с детьми в период пандемии коронавируса, могут стать бессрочными.

С такой инициативой выступила Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР), включив ее в свои предложения к проекту генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами на 2021 – 2023 годы.

Об этом в ночь на понедельник, 15 сентября, сообщила газета «Известия», редакция которой ознакомилась с текстом документа. ФНПР предлагает не только выплачивать «антикризисные» пособия безработным на постоянной основе, но и значительно увеличить сумму выплат, причем надбавка должна быть пропорциональна числу детей моложе 18 лет в семье.

Советник департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства ФНПР Егор Пьяных пояснил изданию, что вопрос размера доплаты «требует проработки». Кроме того, еще нужно обсудить, один родитель несовершеннолетнего ребенка может претендовать на такие выплаты или оба.

Напомним, как писал сайт kp.ru, выплаты «коронавирусных» пособий по безработице продлили до 1 октября.

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