В Египте раскопали 27 древних саркофагов возрастом свыше 2,5 тысячи лет

Найденные археологами сакофаги были захоронены более 2,5 тысячи лет назад. Фото: Instagram/arkeoloji_dunyasi

В общей сложности 27 саркофагов, захороненных более 2,5 тысяч лет назад, обнаружены археологами в древнем египетском некрополе. Эксперты называют это открытие одним из крупнейших в мировой истории в своем роде.

Захоронения были найдены в недавно раскопанном колодце на священном месте в Саккаре, к югу от столицы Каира.

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