Эксперт рассказал, какие могут возникнуть проблемы при погашении ипотеки маткапиталом

Эксперт предупредил о проблемах при погашении ипотеки маткапиталом Фото: Олег УКЛАДОВ

Россияне очень активно пользуются возможностью погашать ипотеку средствами материнского капитала, однако следует учитывать, что при таком способе закрывать жилищную ссуду возникают и некоторые проблемы, рассказал исполнительный директор кредитного центра «Финансовый сервис», эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Андрей Романов.

«После погашения ипотечного кредита материнским капиталом могут возникнуть проблемы с рефинансированием данного кредита в другом банке, поскольку далеко не все банки соглашаются рефинансировать подобные кредиты», - пояснил эксперт в беседе с РИА Новости.