Эксперт рассказал, кому противопоказана прививка от коронавируса

Ограничения по вакцинации от COVID-19 могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов рассказал, кому противопоказана прививка от коронавируса.

Он отметил, что ограничения по вакцинации могут касаться только небольших групп людей с первичными иммунодефицитами (ПИД).

«При этом аутоиммунные, ревматологические и даже онкологические заболевания не будут являться противопоказанием», - подчеркнул академик в интервью телеканалу RT, отвечая на вопрос, кого точно нельзя прививать от коронавирусной инфекции.

Говоря же о совместимости вакцин от гриппа и от COVID-19, эксперт посоветовал сделать прививку «уже сейчас», объяснив, почему: через четыре недели можно привиться и от коронавируса.

«Наша вакцина (препарат «Спутник V» — прим. ред.) предполагает две инъекции с разницей в двадцать один день. Также пневмококковую вакцину, если кто-то из этой группы риска, можно привить уже сегодня», - уточнил специалист.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал россиян до начала массовой вакцинации от коронавируса соблюдать все меры предосторожности, чтобы предотвратить заражение инфекцией и свести ущерб здоровью людей к минимуму.

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