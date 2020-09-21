Мужчина с ножом в Китае ранил двух взрослых и пятерых детей

Нападавший был задержан полицией Фото: REUTERS

Утром в понедельник, 21 сентября, вооруженный ножом мужчина напал на прохожих возле детского сада в китайском городе Гуанчжоу провинции Гуандун в южной части КНР. В результате ножевые ранения различной степени тяжести получили семь человек – двое взрослых и пятеро детей, передает Центральное телевидение Китая со ссылкой на правоохранительные органы страны.

Нападение произошло в 07:35 по местному времени (02:35 мск) в городском районе Паньюй. Четверо пострадавших ребят – ученики начальной школы, пятый – дошкольник, которого утром вели в садик.

Всех пострадавших госпитализировали, состояние двоих раненых детей медики оценивают как тяжелое, трое получили легкие ранения. Нападавшего уже задержала полиция, его мотивы пока неизвестны.

Буквально две недели назад, 7 сентября, в китайской провинции Хунань мужчина с ножом напал на группу школьников, направлявшихся на занятия, тогда пострадали четверо детей.

Как писал сайт kp.ru, в начале июня на юге Китая произошел похожий случай: мужчина с ножом напал на учеников и сотрудников начальной школы. Тогда пострадали около 40 человек, в том числе дети, заместитель директора учебного учреждения и охранник.