Последние новости на утро 21 сентября 2020: Эксперт рассказал, кому противопоказана прививка от коронавируса

«КП» – о последних новостях на утро 21 сентября 2020 года Фото: Иван МАКЕЕВ

Последние новости на утро 21 сентября 2020 года. Академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов рассказал, кому противопоказана прививка от коронавируса. Он отметил, что ограничения по вакцинации могут касаться только небольших групп людей с первичными иммунодефицитами (ПИД).

«При этом аутоиммунные, ревматологические и даже онкологические заболевания не будут являться противопоказанием», - подчеркнул академик, посоветовав «уже сейчас» сделать прививку от гриппа, так как через четыре недели можно будет привиться и от коронавируса.

Повышенные пособия по безработице, введенные в качестве помощи потерявшим работу россиянам с детьми в период пандемии коронавируса, могут стать бессрочными. С такой инициативой выступила Федерация независимых профсоюзов России. ФНПР предлагает не только выплачивать «антикризисные» пособия безработным на постоянной основе, но и значительно увеличить сумму выплат, причем надбавка должна быть пропорциональна числу детей моложе 18 лет в семье.

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