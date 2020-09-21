Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Ефремовым, хочет создать фонд памяти о нём

Семья погибшего в ДТП с Ефремовым обсудит идею создания фонда памяти Сергея Захарова

Семья погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Сергея Захарова хочет создать фонд памяти своего родственника, сообщил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.

Он также рассказал, что на следующей неделе обсудит с родными погибшего идею создания фонда и подачу иска к Ефремову. Добровинский отметил, что никто из новой защиты актёра не связывался ни с ним, ни с семьёй погибшего.

При этом Добровинский не стал комментировать в беседе с ТАСС заявления адвокатов Ефремова о том, чтобы добиться для своего подзащитного условного срока.

Ранее сайт KP.ru публиковал комментарий Александра Добровинского о лишении его противника в деле о смертельном ДТП Эльмана Пашаева адвокатского статуса на год. Добровинский отметил, что говорить о процессуальном противнике не этично и добавил, что будет по Пашаеву "скучать, как и многие".