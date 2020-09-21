Счётная палата сообщила о росте реального размера пенсий россиян в 2019 году

Реальный размер назначенных пенсий к предыдущему году вырос в 2019 году до 101,5% Фото: Екатерина РОМАНОВА

Реальный размер назначенных пенсий вырос в 2019 году на 1,5% по сравнению с 2018 годом. По состоянию на 31 декабря 2019 года средний размер страховой пенсии в целом составил 14 608 рублей, то есть в течение 2019 года этот показатель увеличился на 879 рублей, сообщается в заключении Счётной палаты на отчет об исполнении бюджета Пенсионного фонда России.

Отмечается также, что средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров увеличился на 1 088 рублей и составил 15 496 рублей.