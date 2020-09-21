Эксперт назвал слова, которые нельзя писать в примечании к переводу на карту

Эксперт объяснил, чего нельзя писать в примечании к переводу на карту Фото: "КП" Архив

При переводе денег на карту в в графе "назначение платежа" лучшим примечанием станут слова "дарение", "в подарок" или "к празднику", поскольку подаренные деньги не облагаются налогом, рассказал управляющий партнёр юридической компании “Позиция Права” Егор Редин.

- Преимущество такого назначения платежа состоит в том, что дарение — некоммерческая сделка, а согласно Налоговому кодексу, доходы, полученные в результате дарения, налогом не облагаются, - пояснил Редин в беседе с изданием "Прайм".

Специалист при этом отметил, что в примечании к платежу лучше воздержаться от упоминания терроризма и наркотиков. Банки по закону обязаны анализировать переводу между клиентами. Если система мониторинга посчитает перевод похожим на транзитную схему, незаконное обналичивание, финансирование терроризма или приобретение оружия и наркотиков, то начнётся проверка, и банк обратится либо к одному из участников, либо в Федеральную налоговую службу. Если пояснения о цели платежа не окажутся убедительными, сумму заблокируют.

Редин также отметил, что в федеральном законе не существует отдельного списка "запрещённых" слов, но упоминание блата, бомбы, взрыва, взятки, коррупции, отката, пособничества, смертника или теракта привлекут внимание органов контроля.

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