В России предложили создать льготную ипотеку для детей-сирот

За последние пять лет очередь сирот на жильё увеличилась на 50 тысяч человек. Фото: pravmin74

В России могут создать отдельную программу льготного кредитования по ипотеке под 2-6% для детей-сирот. Авторами предложения стал "Общероссийский народный фронт".

По данным Счётной палаты, около в России 200 тысяч выпускников детских домов так и не получили квартиры после достижении совершеннолетия. Им приходится годами оставаться в очереди на получение жилья. Из-за этого в России начали создание системы жилищных сертификатов для детей-сирот. Льготную ипотеку предлагается ввести именно для них. Отмечается, что молодые люди смогут выбрать квартиру в любом регионе в зависимости от места своей учёбы или работы.

Предложение уже поддержали Счётная палата и комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, сообщает газета "Известия". В Счётной палате отмечают, что на исполнение обязательств перед сиротами и сокращение очереди потребуется порядка 265 миллиардов рублей.