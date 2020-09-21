Россиян предупредили о повышении цен на отдельные категории товаров

Россиянам назвали товары, которые могут сильно подорожать Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России уже в скором времени вырастет цена на импортные товары, сообщил независимый финансовый консультант Виталий Калугин. Среди них специалист назвал бытовую технику, автомобили и все остальные категории товаров, которые Россия получает только из-за рубежа.

Калугин отметил в беседе с Ura.ru, что рост цен на бытовую технику может составить 10% уже в конце ноября. Специалист подчеркнул, что стоимость продуктов не изменится значительно.

Ранее сайт KP.ru рассказывал о товарах, которыми Россия завоевала мир в эпоху коронавируса. Самым массовым экспортом отличились рапсовое масло, шоколадные вафли и картонные коробки. Продажи этих товаров за границу увеличились во время пандемии на 61%, 54% и 58% соответственно.

Лидерами закупок российского рапсового масла оказался Израиль, 17% всего экспорта вафель в шоколаде составили поставки в Азербайджан, а российские картонные коробки больше остальных скупают в Финляндии.