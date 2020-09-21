Кардиолог рассказал, когда в России начнут выращивать новые сердца

Названы сроки появления в России технологии выращивания органов человека Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ближайшем десятилетии будут разработаны технологии, позволяющие выращивать человеческие органы для трансплантации, заявил начальник кардиохирургического центра военного госпиталя имени Вишневского, заслуженный врач России, доктор медицинских наук Александр Лищук.

Врач рассказал в беседе с РИА Новости, что российский Институт биофизики клетки РАН развивает клеточные технологии вместе с учёными в Вашингтоне. Специалисты уже начинают успешно применять их.

- У меня есть надежда, что скоро с помощью таких технологий смогут выращивать новые сердца. Я думаю, что такие технологии появятся уже в ближайшие 5-10 лет, - заявил Александр Лищук.

Специалист также рассказал, что сейчас трансплантацию того или иного органа ожидают около тысячи российских пациентов. Срок ожидания может достигать трёх лет.