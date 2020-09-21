В Госдуме предложили компенсировать часть оплаты за частные детсады

В России могут ввести компенсацию за оплату услуг частных садиков Фото: Мария ЛЕНЦ

В России хотят ввести компенсацию оплаты за услуги частных детских садов тем семьям, кому не хватило мест в бюджетном учреждении. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Евгений Федоров. Свое предложение он направил на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова.

В своем обращении депутат отметил, что Конституция гарантирует общедоступное и бесплатное дошкольное образование. Однако на сегодняшний день мест в бюджетных садиках хватает не всем семьям. В результате родителям приходится отдавать детей в частные учреждения и тратить на это существенные средства.

«В целях реализации конституционного права детей на получение дошкольного образования прошу вас рассмотреть возможность создания механизма компенсационных выплат в размере не более двух региональных МРОТ в месяц», — цитирует текст обращения депутата RT.

Федоров отметил, что компенсации должны получить семьи, чьи дети не были приняты в бюджетные детские сады в момент достижения ребенком возраста, необходимого для поступления, и кому в результате этого пришлось отдать ребенка в платный детский сад, передает телеканал «360».

Напомним, ранее сообщалось, что правительство упростит получение сведений о наличии мест в яслях и детсадах. В настоящее время сады и ясли посещает около 7,5 млн рублей, а до конца 2020 года планируется создать еще порядка 100 тысяч бюджетных мест, пишут «Известия».