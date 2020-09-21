Ливни и наводнение обрушились на юг Франции, два человека пропали без вести

Сильное наводнение во Франции затопило несколько населённых пунктов, местные жители эвакуированы Фото: REUTERS

Сильные ливни и вызванное ими наводнение привело к пропаже двух человек в департаменте Гар на юге Франции. В субботу, 19 сентября, местные власти объявили красный, наивысший уровень опасности в регионе.

Первой пропала по пути на вызов 64-летняя медсестра. За ней исчез мужчина, занимавшийся в местных горах трейлраннингом - бегом по природному рельефу.

Синоптики сообщили, что в некоторых районах департамента Гар за 12 часов выпало осадков, как за четыре месяца, а уровень местной реки поднялся до отметки в 7,5 метров.

От наводнения пострадали жители коммун Андуз, Вальрог и Сен-Жан-дю-Гар, их эвакуировали в ночь с 19 на 20 сентября. Местные спасательные службы к тому моменту выехали по вызовам 45 раз. Около полутора тысяч домов остались без электричества.

Отмечается, что в воскресенье, 20 сентября, вода начала отступать.