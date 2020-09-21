Россия оценивает дебаты СПЧ ООН по Беларуси как неприемлемую попытку повлиять на результаты выборов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва оценивает дебаты Совета по правам человека Организации Объединённых Наций (СПЧ ООН) по Белоруссии как неприемлемую попытку повлиять на результаты выборов президента в республике. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел России.

«Рассматриваем сами дебаты и принятие по их итогам ангажированного проекта резолюции как неприемлемую попытку путем грубого политического давления повлиять на результаты выборов в Белоруссии и их оценку в международном сообществе», - говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ

Во внешнеполитическом ведомстве России отметили, что ни Совет Организации Объединенных Наций по правам человека, ни отдельные страны или их группы не имеют права или полномочий оценивать электоральные процессы в государствах - членах ООН

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, явка на которые была рекордно высокой - 84,23 процента избирателей пришли на участки. Согласно результатам, действующий белорусский лидер Александр Лукашенко набрал 80,1 процента голосов, а за его основного конкурента Светлану Тихановскую проголосовали 10,12 процента избирателей.

Однако в штабе Тихановской поражение не признали. По их информации, данные с участков во всех районах Минска показывают, что у нее 70-80 процентов.