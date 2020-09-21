Путин поручил правительству доложить о выпуске облигаций для развития строительства

Владимир Путин дал поручения по итогам совещания с кабмином 26 августа Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил правительству доложить до 1 ноября о выпуске инфраструктурных облигаций, направленных на развитие жилищного и транспортного строительства. Об этом сказано в опубликованном на сайте Кремля списке поручений.

Отмечается, что правительству также необходимо продумать централизацию выполнения планирования закупок архитектурно-строительных проектов и их осуществления, а также реализации пилотных проектов. Кроме того, кабинет министров должен до 15 октября подготовить необходимые нормативные правовые акты.

Владимир Путин также поручил до 15 декабря принять законопроекты, направленные на сокращение сроков согласования строительства и капитальных ремонтов. Отмечается, что принятие таких законов в приоритетном порядке необходимо для выполнения нацпроектов и задач стратегического развития России, запланированных до 2030 года.

Ответственным за выполнение поручений президента указан председатель российского правительства Михаил Мишустин.