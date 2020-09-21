Консульство России в Турции подтвердило гибель россиянки под колёсами автобуса около отеля

Российская туристка погибла в ДТП в Турции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральное консульство России в Турции подтвердило информацию о гибели российской туристки в аварии, случившейся в Кемере.

По информации газеты Milliyet, 65-лентяя гражданка России вышла из отеля и попала под колёса принадлежащего гостинице микроавтобуса, когда тот сдавал назад. Водитель сразу вызвал врачей, но они уже не смогли спасти женщину. Водителя задержали, а по факту случившегося происшествия начали расследование.

- По факту смерти россиянки проводятся следственные мероприятия, в ходе которых будет установлена степень вины водителя микроавтобуса, - передаёт РИА Новости слова представителя дипломатической миссии России.

Дипломат также отметил, что консульство и страховая компания вместе выполнят все необходимые формальности, чтобы транспортировать тело погибшей россиянки на родину.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что за 2019 год в Турции по разным причинам погибли 185 россиян.