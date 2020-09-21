Глава Рослесхоза: Лесные пожары вышли за полярный круг

Лесные пожары начали расширяться на север Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Изменение климата существенно повлияло на географию лесных пожаров. Об этом рассказал руководитель Рослесхоза, заместитель министра природных ресурсов и экологии России Сергей Аноприенко. Он добавил, что в этом году синоптики впервые в истории наблюдений зафиксировали температуру +38 градусов на полюсе холода в Якутии.

«Климат меняется, поэтому каждый год приносит свои сюрпризы. География лесных пожаров постоянно расширяется на север. В этом году синоптики фиксировали экстремально высокие температуры: на полюсе холода в Якутии было под +38 градусов - для Заполярья это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Лес горит за полярным кругом, там, где раньше подобных явлений не было вовсе», - цитирует главу Рослесхоза «Российская газета».

По словам Аноприенко в 2020 году рекордно высокие температуры фиксировались в Сибири и на Дальнем Востоке, а в Якутии, Забайкалье и на Чукотке до сих пор потушены не все лесные пожары.

Руководитель Рослесхоза добавил, что в таких условиях глобального потепления сдерживать пожары помогает только масштабная работа по профилактике и по восстановлению экосистем, передает Пятый канал.