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Замглавы аналитического центра при правительстве Онищенко возглавил фонд ЦСР

20 сентября Владислава Онищенко избрали президентом Центра стратегических разработок
Ася КУЗНЕЦОВА
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Первый заместитель руководителя аналитического центра при правительстве России Владислав Онищенко избран президентом фонда "Центр стратегических разработок", сообщили в аналитическом центре.

Онищенко занимал предыдущую должность с августа 2018 года. Должность президента фонда ЦСР он занял 20 сентября.

Владислав Онищенко родился в 1975 году и окончил факультет экономики в МГУ. Затем с 1995 по 1998 год возглавлял аналитический отдел агентства Прайм-Тасс, а с 1997 по 2000 год работал в экономической экспертной группе Министерства финансов России.

Центр стратегических разработок - это некоммерческая организация, занимающая ключевую роль в создании стратегии экономического развития России. Его советом руководит министр экономического развития России Максим Решетников. Фонд ЦСР существует с декабря 1999 года.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что Высшая школа экономики и Центр стратегических разработок предложили реформу образования. Она обойдётся бюджету в 8 триллионов рублей. В проекте описаны 12 решений, которые приведут к росту расходов на образование, близких к тем, которые несут экономические страны-лидеры.