Рябков: Россия не готова продлить ДСНВ на условиях США

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва не готова продлевать Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на «новых условиях» Вашингтона. Такое предложение является ультимативным приемом. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Напомним, днем ранее, 20 сентября, спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли заявил, что Вашингтон предлагают Москве заключить не требующий ратификации договор, который впоследствии может преобразоваться в полноценное соглашения. По его словам, если такая сделка будет достигнута на уровне глава государств, то ДСНВ может быть продлен на срок менее пяти лет.

«Это все ультимативные приемы, которые уменьшают возможность заключения какой-либо договоренности … Мы не можем в таком жанре разговаривать», - приводит ТАСС слова замглавы МИД РФ.

Рябков напомнил, что Москва не соглашалась с Вашингтоном о необходимости подключения к переговорам по стратегической стабильности Китая, а также не боится возможных американских санкций за оружейные сделки с Ираном.