Не допустим ни инфекции, ни паники

Встревоженные сводками о новом всплеске ковидной инфекции в стране, жители Республики обратились в администрацию Чувашии с вопросами о возможных последующих ограничениях.

Олег Николаев, Глава регионаОлег Николаев, Глава региона, решил выступить лично перед жителями и разъяснить ситуацию. Олег Николаев проинформировал, что в настоящий момент эпидемиологическая обстановка в Чувашии стабильная и не требует введения дополнительных санитарных мер. Глава также успокоил всех, что торговые центры продолжат свою работу в обычном режиме. Торговля не прекратится.

«Уважаемые жители республики, оснований волноваться нет. Благодаря нашим совместным усилиям и принятым мерам в Чувашии ситуация достаточно стабильная, нет никаких планов по введению дополнительных ограничений», — заявил он.

Однако в своем обращении к гражданам Глава Республики просил всех все же беречься, чтобы не допустить активизации код-заболеваемости. Он также подчеркнул необходимость соблюдения личной гигиены, рекомендаций медиков по профилактике вирусных заболеваний, ношения масок и перчаток. А руководителей профильных министерств призвал тщательно отрабатывать плановые меры борьбы с инфекцией.