Маргарита Симоньян ответит на вопросы зрителей в новом шоу

RT запускает шоу с участием Маргариты Симоньян. Фото: RT

RT запускает новую программу с участием главного редактора телеканала Маргаритой Симоньян. В рамках шоу ведущая ответит на самые интересные вопросы своих подписчиков и порассуждает на самые актуальные темы.

Задать вопрос главному редакторы RT может любой желающие. Для этого пользователю достаточно быть подписанным на YouTube-аккаунты Маргариты Симоньян или RT на русском не менее 90 дней.

Обратиться к ведущей шоу можно уже сейчас в видеоформате. Для этого необходимо записать свой вопрос на видео и отправить его на сайт программы. Все ролики проходят предварительную модерацию и не должны нарушать законодательство, содержать нецензурные высказывания, сцены курения или призывы к экстремизму и так далее.

Первые вопросы уже начали поступать на канал. Отправить свой ролик для участия в первом выпуске можно до 28 сентября.

Премьера шоу состоится 1 октября.