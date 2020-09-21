Очевидцы сообщили, что на канатной дороге над Москва-рекой зависли кабинки с людьми

На канатной дороге, которая переброшена от Воробьевых гор над Москва-рекой, внезапно остановились все кабинки Фото: Предоставлено очевидцами

Утром в понедельник в соцсетях разлетелись фото и видео - на канатной дороге, которая переброшена от Воробьевых гор над Москва-рекой, внезапно остановились все кабинки.

- Над водой застряли несколько кабинок с людьми, - сообщили очевидцы. - Потом приехал катер спасателей - пассажирам сейчас придётся спускаться в этот катер по тросу. Выглядит шокирующе. Там же высота - метров тридцать или больше...

Однако в пресс-службе столичного управления МЧС поспешили сообщить, что никаких происшествий в районе Лужнецкой набережной на самом деле нет.

- На канатной дороге у нас проходят плановые учения, - заявили корреспонденту kp.ru в ведомстве.

Напомним, Московская канатная дорога на Воробьевых горах была открыта еще в 1953 году. К середине 2010-х она пришла в полную негодность и ее демонтировали. Новую «канатку» с тремя станциями построили к Чемпионату Мира по футболу 2018 года, который проходил в России.