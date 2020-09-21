Забудем через год про коронавирус или нет, рассказал эксперт Фото: Лилия ЗАХАРОВА

Руководитель Лаборатория геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал, забудем ли через год про коронавирусную инфекцию или нет.

По его словам, в ближайшее время нельзя забывать о коронавирусной инфекции, поскольку общество очень давно не сталкивались с такой масштабной пандемией, и «те технологические решения, системы оповещения, те меры реагирования, медицинские меры, которые сейчас вырабатываются, и выработались уже для борьбы с такого рода инфекцией, это беспрецедентно, и я надеюсь, что мы не забудем, а будем все лучше и лучше применять то, что уже наработано».

При этом Волчков не видит оснований для того, чтобы вирус SARS-CoV-2 закрепился в человеческой популяции. «Все-таки он, несмотря на то, что РНК-вирус, но не настолько быстро мутирует, и у него нет настолько большого количества партнеров для обмена частями генома, как у вируса гриппа, чтобы ему закрепиться в нашей популяции и стать сезонным», - уточнил он.

Волчков также отметил, что уже «научились не то, что лечить вирус, научились минимизировать последствия».

Однако он отметил, что есть «огромный резервуар» всё еще не переболевших и не вакцинированных людей, и поэтому, такие страны, как Китай, «которые усердно борются, скажем так, с коронавирусом, тем самым на самом деле продлевают возможность вирусу закрепиться в нашей популяции».

«Есть большая иммунологическая теория, что человек должен сталкиваться с определенным количеством патогенов, потому что иммунная система никогда не существовала», - заключил он.