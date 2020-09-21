Юлию Тимошенко заподозрили в отмывании денег через латвийский банки

Юлия Тимошенко с марта по декабрь 2014 года перевела через банк Латвии PrivatBank около 16,6 миллионов долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Некоторые латвийские банки с 1999 по 2017 год якобы помогали крупным предпринимателям с территории бывшего СССР переводить деньги за границу. Об этом сообщает местный портал Re:Baltica со ссылкой на документы FinCEN Files, которые ранее были предоставлены нескольким крупным мировым изданиям и цифровым СМИ США BuzzFeed News.

Так, по данным портала, бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко с марта по декабрь 2014 года перевела через банк Латвии PrivatBank около 16,6 миллионов долларов. Сообщается, что средства были отправлены в Канаду.

Также сообщается, что украинский миллиардер Дмитрий Фирташ мог отмыть через Latvijas Trasta Komercbanka миллионы долларов.

В материале латвийского портала уточняется, что нельзя однозначно сказать, были ли подобные переводы отмыванием денег или действия совершены в рамках закона. Специалист и следователь Грэм Барроу пояснил, что банки обязаны сообщать о необычных действиях своих клиентов, однако представители финансовых учреждений не должны сопровождать их личными выводами.

«Задача банка - только проинформировать службу финансовой разведки. Банк никогда не сформулирует своего мнения, является ли это нарушение или нет, это задача службы финансовой разведки», - сказал Баровс в интервью Re: Baltica.