22 сентября на Землю упадёт неработоспособный российский спутник

ВВС США предупредили о падении российского спутника на Землю Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Неработоспособный российский спутник наблюдения Земли "Монитор-Э" во вторник, 22 сентября, войдёт в атмосферу во вторник над Индийским океаном, сообщили Военно-воздушные силы США. Данные опубликованы на сайте space-track.org.

Спутник "Монитор-Э" вывели на орбиту в августе 2005 года с космодрома Плесецк с помощью ракеты-носителя "Рокот". Во время его работы возникли технические проблемы, и спутник перестал работать в 2011 году.

По данным ВВС США, 750-килограммовый спутник "Монитор-Э" находится на орбите на высоте 188-196 километров. В атмосферу он войдёт примерно в 6:43 по московскому времени.

Ранее сайт KP.ru сообщал о крушении при запуске российского спутника "Меридиан". Его части нашли на территории Ордынского района Новосибирской области. Спутник обрушился на дом, расположенный на улице Космонавтов в селе Вагайцево Ордынского района в Новосибирской области, пробил крышу и застрял на чердаке.