Российские аптеки начали продажу препарата от коронавируса «Арепливир»

Сегодня первый официальный день продаж. Но те аптечные сети, которые успели купить в пятницу, уже в субботу торговали Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России стартовали продажи препарата от коронавируса «Арепливир», который ранее специалисты разрешили применять в амбулаторных условиях. В одной подобной упаковке содержится 40 таблеток по 200 мг. Сообщается, что стоимость препарата в розницу будет начинаться от 12 320 рублей.

Как сообщается агентство ТАСС со ссылкой на генерального директора компании-производителя «Промомед» Андрея Младенцева, первый официальный день продаж «Арепливира» - 21 сентября.

"Сегодня первый официальный день продаж. Но те аптечные сети, которые успели купить в пятницу, уже в субботу торговали", - сказал он.

Андрей Младенцев отмечает, что почти все крупные аптечные сети и дистрибьюторы заказали данный препарат. Согласно плану, в рамках первого этапа продаж «Арепливир» поступит в 10 тысяч аптек. В дальнейшем количество торговых точек будет расти.

«У нас 60 тыс. аптек и, чтобы потребитель мог свободно купить лекарство, достаточно наполнить 30 тыс. аптек. Но это пока будет одна треть от необходимого наличия», - пояснил Младенцев.

Напомним, ранее сайт kp.ru объяснял, как эксперты обосновывают стоимость «Арепливира».