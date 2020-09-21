Суд признал законным обвинение Сергея Фургала в убийстве Евгения Зори

Сергея Фургала Фото: Иван МАКЕЕВ

Мосгорсуд признал законным решение Басманного суда об отмене постановления о прекращении уголовного преследования бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала за убийство бизнесмена Евгения Зори в 2004 году

«Жалоба защиты Фургала на данное решение отклонена», - сообщили в ходе заседания суда, которое состоялось в понедельник, 21 сентября, в закрытом режиме, прессу и слушателей пустили только на оглашение резолютивной части.

Напомним, обвинение в организации убийства предпринимателя Евгения Зори следствие предъявило задержанному экс-главе региона в начале сентября. Это дополнительный эпизод в его деле. Фургал также обвиняется в организации убийства Олега Булатова и покушении на убийство Александра Смольского.

Следственный комитет проверяет его на причастность к тяжким преступлениям в трех регионах Дальнего Востока. Прокуратура на суде сообщили, что Фургал руководил бандой преступников, которые устраняли конкурентов и других неугодных лиц.