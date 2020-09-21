В Совфеде одобрили идею компенсировать оплату частных детсадов

Здание Совета Федерации. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Инициативу компенсировать оплату услуг частных детских садов семьям, которые не получили места в бюджетных, в Совфеде назвали правильной. Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает, что все дети должны иметь возможность получать одинаковые услуги в сфере дошкольного образования.

«Это правильная идея, но объем компенсации для тех, кто в силу объективных причин не может обеспечить ребенка государственным детским садом, должен быть в объеме тех услуг, которые оказывает бюджетный детский сад. Для этого органы местной власти должны дать подтверждающую справку о том, что не могут обеспечить ребёнка (местом в бюджетном детском саду — прим. ред.), и на основании этой справки может быть оформлено такое компенсационное пособие», — цитирует сенатора RT.

При этом Рязанский добавил, что на сегодняшний день в России уже существует ряд законодательных механизмов, которые позволяют реализовать эту идею

Напомним, ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил компенсировать родителям оплату за услуги частных детских садов в случае, если дети не смогли получить место в бюджетном садике, пишет сайт argumenti.ru.

Добавим, что летом 2020 года председатель Национальный родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой освободить от платы за детский сад малоимущие семьи. Член Общественной палаты уверена, что это может стать существенной мерой поддержкой для нуждающихся граждан, передает «Известия».