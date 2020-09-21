«Угрюмость» русских назвали преимуществом перед американцами. Эксперт сказал, какие вещи раздражают наших людей

Психологи рассказали, что больше всего бесит россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С приходом осени агрессивность и раздражительность, как правило, возрастают. Реальные причины стресса дополняются холодной, пасмурной погодой, из-за чего настроение портится еще больше. Об этом заявил психиатр Александр Федорович.

«Лето нас немножко спасло: люди разбежались, и как-то немножко это все погасло, у всех появилась возможность куда-то поехать, провести время где-то на берегу моря», - отметил специалист.

А вот с началом осени, по словам эксперта, отпуска закончились, и все вернулось на круги своя.

По данным психологов, больше всего на психику современного человека также давят неуверенность в завтрашнем дне и социальные сети, где «очень много иллюзий». Именно в сети человек каждый день видит картинки «красивой жизни», которая чаще всего ему не доступна.

Кроме того, директор Центра социологии и социальной психологии Алексей Рощин отметил, что на психологическое самочувствие россиян также влияет «общее настроение» народа.

«Мы говорим, что вот у американцев приклеенные улыбки, что они совершенно неискренние, что они все время, значит, это самое, тебе вот эту искусственную улыбочку делают, а имеют какую-то подлость на душе. А вот мы, русские люди, у нас по крайней мере все четко написано», - цитирует психолога ОТР.

При этом Рощин добавил, что многие россияне считают «угрюмость» своей национальной чертой и своим преимуществом. Формальная улыбка может приводить к быстрому выгоранию, поскольку для здоровой психики важно, чтобы человек демонстрировал свои настоящие эмоции, а не притворялся.