В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

В Госдуму внесли законопроект о сносе любого жилья Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Госдуму внесли на рассмотрение законопроект, по которому региональный и муниципальные власти могут получить возможность принимать собственные программы сноса и реконструкции любого жилья, а не только аварийного.

При этом решение о сносе здания и отселении смогут принять только при согласии двух третей всех собственников и арендаторов. Местные власти будут определять порядок учёта голосов, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на проект закона.

Кроме того, жильцам при сносе дома должны будут предоставить равноценное жильё в том же районе, либо денежную компенсацию.