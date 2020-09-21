Большинство россиян пожаловались на сниженную зарплату из-за пандемии

58% респондентов называют причиной падения зарплаты – начало карантина и переход на самоизоляцию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Большинство россиян из-за карантина работает по сниженной ставке. Об этом сообщает новое исследование онлайн-сервиса по подбору персонала и вакансий Работа.ру.

Опрос проводился среди 3900 респондентов от 18 лет в сентябре 2020 года. И более 80% опрошенных отметили, что им снизили зарплату в период пандемии. Это напрямую связано с неблагоприятной экономической ситуацией в стране и увеличением издержек для работодателя.

Также 18% респондентов заявили, что к осени 2020 года их заработок вернулся к уровню, который наблюдался до пандемии. Еще 1% участников исследования увеличили свою зарплату с начала пандемии, сообщает ТАСС.

58% респондентов называют причиной падения зарплаты – начало карантина и переход на самоизоляцию. Только 10% из них отметили, что работодатель в будущем обещал компенсировать издержки снижения оплаты труда. При этом, 39% опрошенных заявили о том, что зарплата во время работы из дома выплачивалась без изменений, и 3% участников исследования повысили зарплату в период карантина.

Напомним, ранее сайт kp.ru со ссылкой на Минэкономразвития сообщал о том, что доходы россиян в конце 2020 года могут упасть 3%. При этом ожидается, что реальный уровень зарплат к концу года увеличится на 1,5%.