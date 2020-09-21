Производитель лекарств от коронавируса предрек вторую волну в России Фото: Иван МАКЕЕВ

Вторая волна коронавирусной инфекции в России наступит в период с конца ноября до начала декабря, когда число инфицированных в стране может вырасти до двух миллионов человек. Такой прогноз владелец производящей ряд препаратов для лечения COVID-19 компании «Р-Фарм», российский миллиардер Алексей Репик.

При этом Репик полагает, что реальное количество инфицированных россиян может быть в два-три раза больше. «По моим ощущениям, а также на основании статистических выборок, с которыми мы работаем, количество заболевших может быть в два, а то и в три раза больше тех, у кого диагноз официально подтвержден», - передает его слова журнал Forbes.

Кроме того, Репик отмечает, что на сегодняшний день во многих случаях диагноз стало ставить сложнее, что связано с тем, что коронавирус начал вести себя иначе, а число инфицированных растет, ведь граждане несколько «подраспустились с точки зрения самоограничений».