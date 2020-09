Взрослые разделись догола в датском шоу для детей

В датском шоу взрослые оголились при детях и обсудили с ними гениталии Фото: скриншот с видео

На датскую телепрограмму Ultra Strips Down обрушилась негативная реакция общества после выпуска со взрослыми, раздевшимися догола перед детьми в студии, сообщает The New York Times.

В одной из последних программ взрослые вышли к подросткам 11-13 лет в халатах, а затем сняли их ради борьбы со стыдом людей за своё тело. Кроме того, детям можно было задавать любые вопросы о коже, гениталиях и оволосении.

Программа выходит на датском телеканале DR Ultra. В шоу разрушают стереотипы о телосложении и процессах, происходящих в человеческом теле.

Один из детей спросил у участника программы, с какого возраста у него начали расти волосы на нижней части тела. Другой поинтересовался, думает ли один из гостей шоу об удалении своих татуировок. Третьего ребёнка волновало, довольны ли взрослые своими гениталиями.