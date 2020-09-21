Нужны ли новые ограничения из-за коронавируса, рассказала Попова

Анна Попова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новых ограничений из-за коронавирусной инфекции в России в ближайшее время не планируется. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова, отметив, что эпидситуация в стране стабильна

Попова отметила, что Роспотребнадзор «неоднократно» говорил о «значимых цифрах» во второй декаде сентября. По ее словам, каждый зарегистрированный сегодня случай эпидемиологически понятен, «ничего неизвестного в сегодняшней ситуации нет». «В связи с этим каких-то новых ограничительных мероприятий вводить не следует и не требуется», - заявила глава ведомства