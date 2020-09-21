Рябков: США не настроены на сотрудничество с Россией по производству вакцины

Замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков Фото: Алексей БУЛАТОВ

На данный момент сотрудничество США и России по производству вакцины от коронавируса не обсуждается. Об этом в понедельник, 21 сентября, заявил замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков. Он также отметил, что сегодня наблюдается всплеск интереса к российским разработкам, однако вероятность взаимодействия с Вашингтоном в этой области можно поставить под сомнение.

«Не хочу сказать, что они игнорируют то, что делается у нас, но по большому счету настроя взаимодействовать в практическом плане ради того, чтобы приблизить момент, когда доступ к препаратам будет обеспечен для всех нуждающихся, не наблюдается» - цитирует ТАСС заявление Рябкова.

При этом Россия готова к сотрудничеству. Обращаясь к представителям США, замглавы МИД выразил надежду на то, что Вашингтон более внимательно отнесется к российским разработкам. Однако американский телеканал CNN со ссылкой на официальные источники в Москве рассказал, что США отвергли помощь России в создании вакцины от коронавируса. Сотрудничество невозможно, так как страны не доверяют друг другу. В США также не намерены использовать российский препарат.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал о том, что российскую вакцину «Sputnik V» зарегистрировали 11 августа. Разработкой заинтересовалось более 20 стран, и в том числе представители Всемирной организации здравоохранения.