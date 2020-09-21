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Автоэксперт осудил идею рассчитывать стоимость ОСАГО на основе пола водителя

Автоюрист назвал это дискриминацией по половому признаку
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Автоюрист осудил идею учитывать пол водителя при расчете ОСАГО

Автоюрист осудил идею учитывать пол водителя при расчете ОСАГО

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инициатива рассчитывать стоимость полиса ОСАГО, исходя из пола водителя, оказалась неоднозначной. Автоэксперт Сергей Радько отметил, что такой подход является дискриминацией по половому признаку.

«Такую дискриминацию запрещает Конституция, и очень плохо, что страховщики этого не знают. Если страховщики не понимают элементарных вещей, значит, ЦБ будет вынужден им еще раз напомнить, что все-таки закон нужно соблюдать», - цитирует Сергея Радько телеканал «360».

При этом автоэксперт добавил, что для расчета стоимости полиса было бы правильнее учитывать, например, такие факторы как градацию в зависимости от максимально допустимой скорости автомобиля или его мощности.

«Но увязывать это по гендерным признакам — это глупость», — подчеркнул эксперт.

Напомним, поправки в закон об ОСАГО вступили в силу в августе. Документ позволил страховым компаниям учитывать дополнительные личностные факторы, как, например, семейное положение, наличие детей и прочее, передает сайт NEWS.RU.

Эксперты уже прокомментировали нововведение и предположили, что из-за большого числа параметров, которые теперь будут учитываться при расчете стоимости полиса, конечная сумма будет менее понятно и прозрачной для потребителей, передают «Известия».

Автоновости