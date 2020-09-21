В ТюмГУ состоялось торжественное заседание Ученого совета

Фото: Управление стратегических коммуникаций

В честь празднования 90-летнего юбилея в Белом зале ТюмГУ собрались друзья и партнеры университета.В мероприятии приняли участие почетные гости Министр науки и высшего образования Валерий Николаевич Фальков, Губернатор Тюменской области Александр Викторович Моор, Заместитель Губернатора Тюменской области Алексей Владимирович Райдер, Главный федеральный инспектор в Тюменской области Дмитрий Борисович Кузьменко, Сенатор Российской Федерации Михаил Николаевич Пономарев, Председатель Тюменской областной Думы Сергей Евгеньевич Корепанов, Депутат Государственной Думы Российской Федерации Евгений Владимирович Марков, Вице-президент РАН, Председатель Сибирского отделения Российской академиии наук, академик Валентин Николаевич Пармон, Глава города Тюмени Руслан Николаевич Кухарук, Председатель Тюменской городской Думы Евгений Борисович Заболотный, представители органов государственной власти и местного самоуправления Тюменской области, руководители образовательных и научных организаций.

Приветствуя собравшихся, врио ректора Иван Сергеевич Романчук поблагодарил всех гостей Ученого совета и сказал: «Сегодня тот день, когда стоит обернуться назад и внимательно вглядеться в нашу славную историю. Место, которое сегодня занимает ТюмГУ обеспечено именно этой историей. Очевидно, что университет динамично развивается, причем во всех направлениях: это и наука, и образование, и кадровый состав, и инновационный контур университета. У нас есть основания верить, что 100-летие университета в 2030 году Тюменский госуниверситет отметит как один из самых известных, ориентированных на будущее высших учебных заведений России и мира».

Министр науки и высшего образования Валерий Николаевич Фальков в своем выступлении тепло поздравил весь коллектив родного университета с юбилеем и отметил, что университет находится в хорошей физической и интеллектуальной форме. Министр призвал коллектив ТюмГУ сосредоточить внимание на решении трех стратегических задач: во-первых, уверенно и динамично двигаться на пути к исследовательскому университету, во-вторых, работать в повестке региона, помогать Тюменской области достигать амбициозных целей, третьим стратегическим приоритетом должна стать кооперация ТюмГУ с лучшими научно-образовательными центрами страны и зарубежья.

Министр вручил коллективу вуза благодарность председателя правительства России Михаила Мишустина.

Благодарность вынесена за заслуги в области образования и подготовку высококвалифицированных специалистов.

Губернатор Тюменской области Александр Викторович Моор отметил, что ТюмГУ является фундаментом для формирования новой экономики региона.

«Практически на каждом предприятии региона можно встретить выпускников нашего университета. Я сам горжусь дипломом ТюмГУ. Регион будет поддерживать наши вузы в их стремлении меняться к лучшему. Уверен, что впереди — новые проекты», — подчеркнул глава региона.

Сотрудникам и преподавателям, ученым и администраторам ТюмГУ на заседании вручены памятные знаки, благодарности и грамоты.

Источник: Управление стратегических коммуникаций