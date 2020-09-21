Суд продлил арест обвиняемой в шпионаже бывшему топ-менеджеру «Интер РАО» Карине Цуркан

Карина Цуркан Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В понедельник, 21 сентября, Мосгорсуд продлил на полгода, до 7 марта, срок содержания под стражей бывшему члену правления компании «Интер РАО» Карине Цуркан, обвиняемой в шпионаже. Об этом сообщил адвокат Иван Павлов.

Суд приступит к рассмотрению дела по существу 29 сентября, но заседание состоится в закрытом режиме из-за секретности

Напомним, Цуркан была арестована в августе 2018 года. Ее обвиняют по статье «Шпионаж», по которой ей грозит до двадцати лет лишения свободы. В ноябре того же года стало известно о том, что московский суд арестовал три банковских счета обвиняемой, где находятся более 500 миллионов рублей. Всего были рассмотрены три ходатайства ФСБ о наложении ареста. Через год судом было принято решение арестовать еще один счет на 451 миллионов рублей.