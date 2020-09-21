На личных вещах Навального никаких отравляющих обнаружено не было Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперты не обнаружили на личных вещах Алексея Навального никаких отравляющих или опасных веществ.

«В его личных вещах никаких опасных, запрещенных, отравляющих, иных веществ или их следов не обнаружено», - передает ТАСС сообщение своего источника в правоохранительных органах.

На данный момент следователи управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу продолжают проведение доследственной проверки, которую начали 20 августа.

На данный момент оснований для его возбуждения дела нет. В рамках проверки необходимо также провести опрос самого блогера, для чего было направлено соответствующие два запроса в Германию, а также в Швецию и Францию. Однако пока они остаются без ответа.

Напомним, что изначально блогера лечили в Омске. Ему стало плохо на борту самолета. Лайнер экстренно приземлился, в омской политике Навальному оказали первую медицинскую помощь, провели все необходимые анализы и диагностировали нарушение обмена веществ. Однако родственники впавшего в кому пациента настояли на его переводе в клинику в Германии. 22 августа спецбортом было решено перевезти блогера в берлинскую клинику Шарите, где он до сих пор проходит лечение.