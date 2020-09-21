Полиция опросила 200 человек по факту инцидента с Навальным

МВД повторно допрашивает сотрудников ФБК по ситуации с Навальным, также сообщили в ведомстве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-службы управления на транспорте МВД РФ по СФО сообщила, что сотрудниками полиции были опрошены 200 человек в ходе доследственной проверки по факту инцидента с участием Алексея Навального.

"В ходе проверки сотрудниками транспортной полиции проведен обширный комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. Для получения сведений, которые могли бы помочь восстановить картину произошедшего, опрошено около 200 человек. Это граждане, которые контактировали с Навальным либо были очевидцами его пребывания в Томске и Томской области, а также часть пассажиров, летевших в одном самолете с ним <...> В настоящее время следователями проводится анализ полученных объяснений, заключений экспертов и других сведений и документов. Доследственная проверка продолжается", - сказано в сообщении.

МВД повторно допрашивает сотрудников ФБК по ситуации с Навальным, также сообщили в ведомстве.

"Следователями повторно опрашиваются сотрудники Фонда борьбы с коррупцией, которые сопровождали Навального во время поездки", - сказано в сообщении.

Напомним, что российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву 20 августа. Командир судна принял решение экстренно совершить посадку в Омске. Блогера доставили в больницу №1, где врачи сделали все возможное, чтобы спасти жизнь Навального. По результатам анализов, медики заключили, что причиной резкого ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ вызванное изменением уровня сахара в крови.

22 августа спецбортом было решено перевезти блогера в берлинскую клинику Шарите, где он до сих пор и находится.

2 сентября ФРГ заявила, что оппозиционер был отравлен ядом из серии «Новичок», и запросила у Москвы данные по разработке и ликвидации вещества. Но Москва ответила, что Берлин не предоставил данных исследования по Навальному.