Стали известны подробности госпитализации Алексея Попогребского

Режиссер Алексей Попогребский Фото: Александр КАТЕРУША

Режиссер Алексей Попогребский постепенно приходит в себя после травмы головы, которую получил в субботу, 19 сентября. Мужчина упал у себя дома в центре Москвы и сильно повредил затылок.

В тот вечер создатель картин «Как я провел этим летом», «Простые вещи» и «Коктебель» отдыхал у себя в квартире в Плетешковском переулке. Как позже он объяснил врачам, дома он случайно упал и разбил голову об угол мебели.

В результате, у Попогребского открылось артериальное кровотечение, которое остановить дома самостоятельно очень сложно – необходимо наложить специальную повязку. Однако режиссер этого не знал и попытался сам остановить кровь из рассеченной головы. Однако компрессы не помогали, кровотечение продолжалось и через несколько часов мужчина почувствовал себя совсем плохо.

Ощутив, что он теряет сознание Алексей Попогребский вызвал «скорую», которая отвезла его в больницу. Здесь режиссеру наложили швы и он почувствовал себя намного лучше.

Как пишет сайт mk.ru, Попогребский потерял много крови и находился в состоянии геморрагического шока. Тем не менее, он был в ясной памяти и много разговаривал.

Позже Пятый канал опубликовал кадры, как врач ведет под руку режиссера, у которого вся голова залита кровью.